Polícia faz reconstituição do acidente com carro alegórico que causou morte de menina César Salles / Agência O Dia

Publicado 26/01/2023 20:09 | Atualizado 26/01/2023 20:25

Rio - A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (26), o inquérito que investigava a morte de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. Em abril do ano passado, a menina foi esmagada por um carro alegórico da escola Em Cima da Hora na saída do Sambódromo , no Centro do Rio, em 2022. Cinco pessoas foram indiciadas por homicídio doloso. São elas:

- Flávio Azevedo da Silva, ex-presidente da Em Cima da Hora;

- Daniel Oliveira dos Santos Junior, engenheiro técnico responsável;

- José Crispim da Silva Neto, coordenador da dispersão encarregado pelo acoplamento e guia do reboque;

- Carlos Eduardo Pereira Cruz, motorista reboquista;

- Wallace Alves Palhares, presidente da Liga das Escolas de Samba da Série Ouro (Liga RJ).

Após o desfile da Em Cima da Hora, o cavalo mecânico e o carro alegórico se deslocavam acoplados no sentido destinado à retirada do veículo da dispersão do Sambódromo. No caminho, o carro colidiu com um poste de concreto, esmagando Raquel.

O inquérito aponta que o veículo apresentava falta de manutenção, oferecendo riscos de acidente e incêndio por conta de sua construção inadequada. Além do descumprimento de normas técnicas, foram cometidas irregularidades no que diz respeito ao Código Nacional de Trânsito.

O relatório final também consta falhas no acoplamento do carro alegórico, na orientação para o deslocamento do veículo, bem como na permanência de crianças sobre o tablado. Por fim, foi apontada a ausência de fiscalização por parte da Liga RJ no dia do evento.

Procuradas, a Em Cima da Hora e a Liga RJ ainda não se posicionaram sobre a conclusão do inquérito.