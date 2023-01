Parceria visa minimizar diversas modalidades de delitos pela capital - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 26/01/2023 19:19

Rio - A Polícia Civil e a Polícia Militar, em parceria, iniciaram a ação denominada ‘Ronda Integrada’ em diversos bairros da capital, na qual as viaturas percorrem as regiões com o intuito de reprimir e prevenir os diferentes tipos de delitos, como roubos.

De acordo com as corporações, cada ação é desenvolvida a partir de um estudo minucioso, em que são levados em conta os delitos patrimoniais mais comuns de cada bairro, bem como as áreas mais sensíveis. Todo o planejamento, assim como a execução, conta com a participação de policiais civis e militares.

De 1º a 25 de janeiro, os roubos de rua caíram 19% na cidade, em relação a igual intervalo do ano passado, segundo dados parciais do ISPGeo, do Instituto de Segurança Pública (ISP). Nos roubos de carga, a queda foi de 24,2%, no mesmo período de comparação.

Em relação aos roubos a transeuntes, os registros tiveram retração de 23,3% nos 25 primeiros dias deste ano. Também neste período, os roubos a estabelecimentos comerciais diminuíram 23,2%.

Ainda segundo as instituições, as ações vão além dos momentos em que a ‘Ronda Integrada’ está sendo realizada. As diligências devem seguir por tempo indeterminado em todas as regiões da cidade.