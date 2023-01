Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde parentes irão para a coleta de material para exame de DNA - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/01/2023 18:13

Rio - Dois policiais militares foram presos, nesta quinta-feira (26), suspeitos de envolvimento na morte de dois militares da Marinha e do Exército, em dezembro do ano passado, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. Um deles ainda foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa. Os dois policiais são lotados no 25° BPM (Cabo Frio).

Durante o processo de investigação, policiais da 125ª DP coletaram imagens de câmeras de segurança e perceberam um automóvel seguindo as vítimas. Por fim, foi constatado que o veículo era de um dos autores.



Após as diligências, os agentes solicitaram à Justiça mandados de prisão temporária e de busca e apreensão e localizaram os suspeitos. As armas de fogo dos autores, telefones celulares e o carro utilizado no dia do crime foram apreendidos.



Duas mulheres, proprietárias da casa de prostituição na qual as vítimas estiveram também estão sendo procuradas, pois, de acordo com as investigações, ficaram responsáveis em apagar os vestígios na casa noturna e lavar o local.

A Polícia Militar informou que uma equipe da Corregedoria da corporação atuou em apoio à Polícia Civil no cumprimento de mandados contra os dois policiais militares, na 125°DP (São Pedro da Aldeia). A ocorrência está em andamento e a Corregedoria da Polícia Militar afirmou que acompanha o caso.

Relembre o caso

Os sargentos do Exército e da Marinha, Lins dos Santos Junior e Júlio César Mikaloski foram encontrados mortos carbonizados no interior de um carro na Estrada da Caveira, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, em 3 de dezembro no ano passado, após serem torturados e queimados vivos por criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, na ocasião, os agentes do 25º BPM de Cabo Frio foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver, por volta das 7h30. Populares que passavam pela Estrada da Caveira avistaram o carro em chamas. Ao chegarem no local, a PM verificou que as vítimas já mortas dentro do automóvel, sendo um no banco de trás e outro no porta-malas. O veículo ainda estava com fagulhas.

Os sargentos, que eram amigos, estavam em Cabo Frio, na época, para assistir ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o Camarões.

Logo após a partida da seleção brasileira, Sidney e Júlio César seguiram para uma casa de prostituição localizada no bairro Vinhateiro, já em São Pedro da Aldeia. Conforme o GPS do veículo em que os militares estavam, eles permaneceram no local por cerca de 6h. Eles saíram do local embriagados.



O último lugar marcado pelo rastreador foi a Estrada da Caveira, cerca de 17 minutos de distância do prostíbulo.