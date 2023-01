Empresa Rio 2 bloqueou comentários em redes sociais após enxurrada de cobranças - Reprodução

Empresa Rio 2 bloqueou comentários em redes sociais após enxurrada de cobrançasReprodução

Publicado 26/01/2023 17:13

Rio - Formandos de universidades fluminenses tiveram as celebrações de conclusão do Ensino Superior frustradas por uma empresa de produção de eventos que agora estão denunciando. São alunos de faculdades de Jornalismo, Direito, Psicologia e universidades como a Rural do Rio de Janeiro, Uerj, Cândido Mendes e Estácio com a mesma queixa: pagaram caro por uma festa que não foi entregue.



Membro da comissão de organização da turma de Jornalismo da Rural que se formou em 2020, Mayara Mascarenhas, 24, conta que a empresa "Rio 2 Formaturas" foi alterando o combinado com os estudantes e por fim deixou de entregar um churrasco e a colação de grau, que estavam previstos em contrato.



A festa, que seria exclusiva da turma em uma casa no Alto da Boa Vista, acabou sendo compartilhada com turmas de outras duas faculdades em um espaço na Barra da Tijuca, que não estava sequer decorado.



"Não entregaram nada. Não teve decoração. Tinham comidas japonesas estragadas. Eu mesma passei mal. Para pegar bebida era esperar entre 1 hora e 2 horas na fila. Não teve pizza ou sanduíche, como foi prometido. Nem entregaram as fotos", enumera Mayara.



Os alunos de Jornalismo da Rural que se formaram em 2020 pagaram R$ 65 mil ao longo de 180 meses para a esperada festa de formatura. Mayara conta que os responsáveis pela empresa pararam de responder os formandos após a quitação das parcelas. Eles exigem a realização dos eventos faltantes: o churrasco e a colação. E ainda não acionaram judicialmente a Rio 2 Formaturas.



"Foi vergonhoso. Além de ter que dar satisfação aos colegas também ficamos tristes pelos nossos convidados, que foram nos prestigiar e não encontraram o que prometemos", afirma a integrante da comissão de formatura. "Enquanto estávamos pagando, eles respondiam rapidamente. Isso nos passava confiança. De um ano para cá, passaram a não responder mensagens ou emails. Sumiram nos últimos quatro meses", completa Mayara.



As redes sociais da empresa estão bloqueadas para comentários. E no Twitter, diversos formandos se queixam de festas pagas que não foram entregues.



A psicóloga Danielle Wing, de 23 anos, é outra vítima de calote. Ela conta que contratou um pacote de celebrações com a Rio 2 Formatura em outubro de 2021 ao valor de R$ 2.667,50. No caso desta formanda, não houve sequer a realização de uma festa.



"Essa empresa está dando calote em diversos formandos. Comecei a estranhar o fato de nunca receber nenhuma informação sobre as minhas festas e fui mandar mensagem para a empresa. Reparei que as mensagens não estavam sendo entregues", conta Danielle.



A psicóloga percebeu que o site também estava fora do ar e que haviam bloqueado os comentários na conta da empresa no Instagram. "Continuo sem resposta desde julho de 2022. Não pagaram o valor devido nem cancelaram meu contrato", conta. A psicóloga era formanda de Psicologia do Campus Santa Cruz da Estácio. A festa de formatura seria no segundo semestre do ano de 2022. Além da celebração, haveria um churrasco só para os formandos. Os eventos que nunca aconteceram.

A reportagem procurou a empresa Rio 2 Formatura, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.