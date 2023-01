Só em janeiro a Polícia Federal prendeu três integrantes da quadrilha em flagrante - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/01/2023 08:21

Rio - A Polícia Federal realiza nesta sexta (27) a operação Ouro de Tolo com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa que oferece e distribui notas falsas e remédios abortivos por meio de páginas nas redes sociais. Durante a ação, os agentes cumprem três mandados de busca de apreensão em três endereços residenciais em Mesquita e Nova Iguaçu, na Baixada.

O caso teve início com a prisão em flagrante de compradores de notas falsas em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que auxiliou na descoberta de ramificações interestaduais de comércio deste tipo de material, com sinais de atuação nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Nesta segunda quinzena do mês de janeiro, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu prenderam três pessoas em flagrante, em Japeri e Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, pela prática destes mesmos crimes.

O nome da operação tem como referência o mineral chamado pirita, popularmente conhecido como “ouro de tolo” pela aparência similar ao metal precioso.