Afogamento aconteceu na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca - Érica Martin/Agencia O Dia

Publicado 27/01/2023 19:05 | Atualizado 27/01/2023 20:09

Rio - O empresário mineiro Rodrigo Diniz do Lago Sales, de 45 anos, morreu após se afogar na tarde desta quinta-feira (26) na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele estava de folga no Rio quando sofreu o acidente. O fato aconteceu na mesma região que o surfista Danilo Folly Freitas Rodrigues se afogou nesta sexta-feira (27)

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados por volta das 12h45 para resgatar Rodrigo, que foi encontrado na altura do posto 2. Os primeiros socorros foram realizados no local, mas o homem teve que ser encaminhado rapidamente ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, em estado gravíssimo devido a uma parada cardiorrespiratória grau 6, a mais grave da classificação dos bombeiros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele não chegou com vida na unidade. Rodrigo era casado e morava em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Minas Gerais. Junto com a mulher, o empresário era dono de uma loja de roupas e calçados. O estabelecimento emitiu uma mensagem de luto e informou que permaneceu fechado nesta sexta-feira (27).

A morte de Rodrigo antecedeu um novo afogamento na mesma região nesta sexta-feira (27). O surfista Danilo Rodrigues também sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve que ser reanimado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, pelo helicóptero da corporação. Seu estado de saúde é grave, segundo a SMS.