Jovem é baleado durante tiroteio no Complexo do ChapadãoReprodução / Redes sociais

Publicado 27/01/2023 19:51 | Atualizado 27/01/2023 20:56

Rio - Um tiroteio deixou um homem baleado, na tarde desta sexta-feira (27), no Complexo do Chapadão, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Nathan Nóbrega de Almeida foi atingido. Ele foi socorrido com vida.

Moradores da rua onde o caso aconteceu é que socorreram Nathan. Ele foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde passa por cirurgia.

Nesta tarde, policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar uma denúncia de que traficantes estariam colocando barricadas em ruas de Guadalupe. De acordo com informações iniciais, os agentes foram atacados a tiros por criminosos e revidaram. Durante o confronto, o rapaz foi baleado na Rua Estevão de Carvalho.

A ocorrência está em andamento e o policiamento foi reforçado na região.