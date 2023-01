Prédio da Uerj, localizado no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:03

Rio - A Universidade do Estado do Rio e Janeiro (Uerj) divulgou, nesta sexta-feira (27), o calendário para cadastro de cursos pré-vestibulares populares, comunitários ou similares. Com esse procedimento, os alunos podem ter isenção na taxa de inscrição do Vestibular 2024.

Para que os estudantes tenham acesso ao benefício, os coordenadores devem fazer o cadastro o curso entre os dias 13 de fevereiro e 8 de março de 2023.

Este ano, a Uerj retoma o modelo com dois exames de qualificação na primeira fase. As provas da primeira etapa do Vestibular 2024 ocorrem nos dias 4 de junho e setembro de 2023. Já a segunda etapa será no dia 3 de dezembro.