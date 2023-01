Hanseníase tem cura e tratamento é disponibilizado de forma gratuita no SUS - Divulgação/Agência Brasil

Publicado 27/01/2023 17:49

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comemora neste domingo (29) o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase. A data é um alerta para a população sobre os sintomas e o tratamento, além de servir para quebrar o estigma e a discriminação da doença. De acordo com a secretaria, cerca de 240 pessoas são acompanhadas atualmente pela rede municipal com casos positivos da doença.



Segundo a SMS, a hanseníase é uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele e os nervos, podendo apresentar manchas e caroços na pele, áreas da derme sem pelos e sem produzir suor, fisgadas, formigamento, e dormência. A transmissão acontece por via respiratória mediante contato próximo e prolongado com pessoas não tratadas.



A gerente de doenças dermatológicas prevalentes da SMS, Cristina Bernardes, ressalta que o conhecimento é importante para o fim da intolerância, em especial neste mês de janeiro, dedicado à Conscientização e Combate à Hanseníase.

"Conhecendo o que é a hanseníase e sabendo que ela tem cura, você pode ajudar na diminuição da discriminação e do estigma da doença”, diz Cristina.



Apesar das características infecciosas, a hanseníase não é transmitida se o tratamento adequado estiver sendo administrado, garante a secretaria. Além disso, não é necessário isolamento e separação de objetos da pessoa acometida pela enfermidade. Por isso, o órgão destaca a importância desta data para acabar com a discriminação.



No munícipio do Rio, o tratamento é oferecido pela rede municipal de saúde e contribui para o aumento na taxa de cura da doença nos últimos dez anos. Por ano, são registrados aproximadamente 600 novos casos na capital, de acordo com a SMS.



A secretaria informou que o diagnóstico pode ser realizado pelo médico de família nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), assim como o tratamento. Toda a medicação é oferecida gratuitamente pelo SUS e pode ser retirada em qualquer unidade básica, mediante prescrição médica.



A SMS ainda orienta que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima para fazer uma avaliação caso perceba alguma lesão de pele ou sintoma de fisgadas, formigamento ou dormência na pele.