População resolveu problemas de documentação, se inscreveu para vagas de emprego e participou de atividades esportivas - Divulgação

Publicado 28/01/2023 16:08

Rio - Moradores do Jacarezinho e de Manguinhos, Zona Norte do Rio, tiveram acesso gratuito ao atendimento de vários órgãos do Estado, na última sexta-feira (27), através do Programa Cidade Integrada. Foram oferecidos a retirada de documentos, balcão de empregos, atividades esportivas, atendimento de saúde, atividades culturais e promoção da cidadania e da garantia de direitos de proteção às mulheres vítimas de violência.

Em Manguinhos, as atividades foram concentradas no Complexo Esportivo do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila. A dona de casa Renata Nascimento, de 36 anos, moradora do Arará, aproveitou a oportunidade para tirar a identidade dela e dos três filhos: Fernanda, de 8 anos, Matheus, 9, e Kaio, 12.



De acordo com o governador Cláudio Castro, o governo está mobilizado para atender as necessidades dos moradores. "O que ocorreu nessas comunidades foi mais uma ação de cidadania. Este é o propósito do Cidade Integrada: fazer com que os serviços públicos cheguem aos moradores das comunidades".

O coordenador executivo do Cidade Integrada, Allan Borges, informou que os serviços e atividades oferecidos são muito requisitados pelos moradores das comunidades.



"A ação mostrou que o programa oferece ações e projetos capazes de integrar promoção social, diversidade e direitos, desenvolvimento urbano e social e cidadania. Uma das principais funções do Cidade Integrada é ofertar serviços que atendam às necessidades da população", disse Allan.



Um aulão de ginástica para todas as idades também foi realizado pela Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. A Firjan ofereceu um balcão de cursos de qualificação aos moradores. Houve ainda isenção de documentação, exibição de filmes para as no Cine Jacarezinho e orientações de direitos de proteção às mulheres vítimas de violência.