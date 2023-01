Funcionária do mercado da vítima é apontada como responsável por passar informações para os criminosos - Reprodução

Funcionária do mercado da vítima é apontada como responsável por passar informações para os criminososReprodução

Publicado 28/01/2023 15:00

Rio - A Polícia Civil prendeu dois homens e uma mulher, nesta sexta-feira (27), por sequestrar e atirar em uma comerciante em Sepetiba, Zona Oeste do Rio. A vítima está internada em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O crime ocorreu na última terça (24).



A mulher presa, identificada como Elaine Santos Ferreira Pachú, era funcionária da vítima. Além dela, foram presos Maxwell Santos de Oliveira e Maikel Jorge Pachú.



De acordo com a 35ª DP (Campo Grande), responsável pelas prisões, a mulher estava na porta de casa quando foi abordada e baleada pelos criminosos. Após ser ferida, foi levada por eles e abandonada na Estrada Guandu do Sena, em Bangu. As investigações apontam que três homens participaram do crime, mas o terceiro ainda não foi capturado.