Hidrantes foram objetos de vistoria do Corpo de Bombeiros - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/01/2023 17:45 | Atualizado 28/01/2023 17:56

Rio - O Corpo de Bombeiros liberou, na tarde deste sábado (28), os ensaios técnicos especificamente marcados para este final de semana no Sambódromo. Entretanto, dois restaurantes sem autorização dos militares foram encontrados em pleno funcionamento e foram fechados. Os estabelecimentos não poderão ser abertos até a regularização documental.

A liberação dos ensaios técnicos deste final de semana acontece após os militares constatarem que as pendências constatadas em vistoria desta sexta-feira (27), como a ausência de mangueiras e defeitos nos hidrantes, foram resolvidas.

No entanto, a liberação do Sambódromo para os desfiles do Carnaval 2023 ainda não foi confirmada. Segundo a Corporação, falta a publicação da prorrogação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e uma nova inspeção, especificamente voltada para o evento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imbróglio começou após o vencimento do TAC assinado entre os militares e a Riotur. A prefeitura entrou com pedido de prorrogação do termo, mas a Riotur ainda não assinou o documento, conforme aponta a corporação.

Depois da vistoria dos militares nesta sexta-feira (27), a prefeitura tentou protocolar a prorrogação, mas foi impossibilitada pelo final de semana. Após a publicação do TAC, que deve acontecer até terça-feira (31), os Bombeiros agendarão a nova vistoria visando a avaliação da liberação da apoteose do samba para o Carnaval 2023.