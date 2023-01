Movimento de Moradores da Ilha Governador são recebidos por representante do prefeito - Divulgação

Movimento de Moradores da Ilha Governador são recebidos por representante do prefeitoDivulgação

Publicado 28/01/2023 17:11

Rio - Cerca de 200 pessoas que protestavam, na última sexta-feira (27), na porta do Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador, Zona Oeste do Rio, foram recebidos pelo representante do prefeito Eduardo Paes (PSD). Elas pediam a volta do funcionamento da unidade de saúde, além do atendimento a gestantes e a maternidade.

O protesto, que acontece já há alguns meses, foi organizado pelo movimento Ilha do Governador Merece Mais, coordenado por Donato, uma das lideranças do bairro. Ele esteve ontem com o prefeito, que prometeu trabalhar para reabertura e constituir uma comissão para fiscalizar e dar prosseguimento à reabertura do hospital e prometeu uma visita ao local.

Para dar mais credibilidade à reivindicação dos moradores da Ilha do Governador, que estiveram presente no local, o representante Nelsinho Miraldi, reiterou a vontade do Prefeito de reabrir unidade para população que necessita do serviço.

Após manifestantes falarem da importância do hospital em suas histórias, foi realizado um parabéns com um bolo que foi servido a quem estava presente. Donato declarou que a luta continuará e que o bolo era para marcar mais um mês de luta para o retorno do funcionamento da unidade.

Donato afirmou ainda que vai estar constituindo uma comissão para levar ao prefeito e, assim, recebê-lo na porta do hospital.