Homens do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) intensificam o policiamento na Gardênia AzulDivulgação / PMERJ

Publicado 01/02/2023 10:11

Rio - Agentes do Batalhão de Choque e do 18º BPM (Jacarepaguá) fazem, nesta terça-feira (1º), operações nas comunidades da Gardênia Azul e na Cidade de Deus, respectivamente. Até o momento, não há informação de apreensões, prisões ou feridos.

Durante todo o mês de janeiro, as comunidades estiveram em meio a um constante guerra por dominação de território entre a milícia que atua na Gardênia e o Comando Vermelho, que age na CDD.

Policiais do Batalhão de Polícia do Choque (BPChq) foram atacados a tiros por criminosos , na tarde desta terça-feira (31), enquanto realizavam um patrulhamento nas imediações da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os tiros foram disparados de uma área de mata contra as equipes que ocupam a região junto ao 18º BPM (Jacarepaguá). Houve revide por parte dos PMs.





De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa.

No último domingo (29), um homem apontado como chefe da milícia na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, foi morto a tiros , durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.

As informações de moradores dão conta de que esse comandado teria trocado de lado, indo para o Comando Vermelho, prática chamada de "pular o muro", no mundo do tráfico. Após matar o próprio chefe, o bandido teria se refugiado na Cidade De Deus. Ainda de acordo com os relatos de locais, os bandidos da facção que participaram da emboscada teriam comemorado a morte de Moral com disparos para o alto.



Cidade de Deus

O clima não está melhor em uma das mais famosas comunidades da Zona Oeste, a Cidade de Deus. Segundo informações, é de lá que criminosos do CV estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.