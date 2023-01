Miliciano Moral foi morto pelas costas por comparsa que trocou de facção - Reprodução/Redes Sociais

Miliciano Moral foi morto pelas costas por comparsa que trocou de facçãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/01/2023 16:48

Rio - O homem apontado como chefe da milícia na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, foi morto a tiros no fim da noite deste domingo (29), durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.



De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa.

As informações de moradores dão conta de que esse comandado teria trocado de lado, indo para o Comando Vermelho, prática chamada de "pular o muro", no mundo do tráfico. Após matar o próprio chefe, o bandido teria se refugiado na Cidade De Deus. Ainda de acordo com os relatos de locais, os bandidos da facção que participaram da emboscada teriam comemorado a morte de Moral com disparos para o alto.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para um chamado de vítima baleada na localidade conhecida como Marcão, no Gardênia, no fim da noite deste domingo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local, onde foi realizada perícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar a causa do morte de Marcelo Farias Santos. No momento, são feitas diligências no local em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar na identificação do autor dos disparos.

Guerra

A briga da milícia da Gardênia Azul com o tráfico do Comando Vermelho na região se intensificou na última semana. Grupos de criminosos da facção que atua na Cidade de Deus, vizinha ao Gardênia, tem feito ofensivas em busca de ampliar o território. A favela da Muzema e Rio das Pedras, outras duas dominadas pela milícia, também têm sido alvo dos traficantes.

No sábado (21), o líder da milícia na Muzema e Rio das Pedras, Rodrigo Dias, o Pokemon, foi morto por policiais militares após ter disparado contra uma viatura na região da Gardênia. Segundo a PM, ele teria disparado contra a viatura e acabou sendo baleado.