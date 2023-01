servidores que estavam de plantão na unidade no momento da fuga foram substituídos - Divulgação

Publicado 30/01/2023 20:43

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) revelou que encontrou, neste domingo (29), um celular na cela dos três detentos foragidos da Penitenciária Lemos Brito, pertencente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O aparelho já foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu), responsável pelas investigações, que está analisando as informações contidas no objeto. A Seap também informou que os servidores que estavam de plantão na unidade no momento da fuga foram substituídos por outros funcionários, para garantir maior segurança.

Ainda no domingo, a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel colocou a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos e determinou a transferência imediata de Alcimar Pereira dos Santos, Anderson Ribeiro Dias e outros 13 detentos pertencentes à mesma facção dos foragidos, para o presídio de segurança máxima Bangu 1.

Saiba quem são os foragidos

No último domingo (30), Jean Carlos Nascimento dos Santos, o 'Jean do 18', Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como 'Índio do Jardim Novo', e Marcelo de Almeida Farias Sterque, o 'Marcelinho da Merindiba', fugiram do Complexo de Gericinó. Jean do 18 é apontado como antigo chefe do tráfico do Morro da Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte. O homem é considerado um detento de altíssima periculosidade.

Ele estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação na comunidade. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão.

Além de Jean, Lucas Apostólico e Marcelo de Almeida, que seriam seus comparsas, também são considerados de alta periculosidade. Os três custodiados estavam presos na penitenciária conhecida como Bangu VI, que abriga detentos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA). Eles conseguiram fugir com a ajuda de uma corda feita com lençóis, conhecida como 'Teresa', jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios. Atrás fica um lixão.

Operação na Vila Vintém



Na tarde deste domingo (29), inspetores de Polícia Penal e policiais do 14ºBPM (Bangu) realizaram uma operação na Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio, para verificar locais onde os foragidos da Penitenciária Lemos Brito poderiam estar.

Durante a ação, indivíduos armados efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram e houve confronto. Após estabilizar o local, um indivíduo foi encontrado ferido e uma arma de fogo foi apreendida. O homem foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer.