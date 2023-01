Caso foi encaminhado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Sandro Vox/Agência O DIA

Publicado 30/01/2023 20:05 | Atualizado 30/01/2023 21:16

Rio - Policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) investigam a morte de Bruno Fernandes dos Santos, de 42 anos, e Rodrigo Tavares dos Santos, 35 anos. Na manhã desta segunda-feira (30), os dois estavam em um galpão no Irajá, Zona Norte do Rio, quando foram prensados por placas de mármore e morreram na hora.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio culposo. A investigação está em andamento para entender a dinâmica do fato. Com isso, uma perícia foi realizada no galpão e outras diligências estão sendo tomadas.

O caso aconteceu na parte da manhã, no entanto, os corpos só foram retirados por volta das 20h. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve demora na remoção pois os militares precisaram da ajuda de uma retroescavadeira para retirar as placas de mármore que caíram sob os corpos.