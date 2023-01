Daniel Mascarenhas tinha 31 anos, era guia de turismo e praticante de corridas de rua - Reprodução

Publicado 30/01/2023 20:30 | Atualizado 30/01/2023 20:48

Rio – As duas mulheres que assaltaram e mataram o guia de turismo Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, no último dia 10, foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Marcelly Andressa Damasceno de Albuquerque e Ana Claudia Pires Mazeto tiveram a prisão temporária convertida em preventiva. A decisão foi do promotor de Justiça Alexandre Murilo Graça.

A vítima voltava do trabalho por volta das 2h quando, na Rua 20 de Abril, no Centro do Rio, quando as criminosas o abordaram em uma moto sem placa e apontaram para Daniel uma arma de fogo falsa.

Daniel chegou a entregar uma bolsa com seus pertences e R$ 376 em dinheiro. Porém, Ana Claudia exigiu que ele entregasse ainda o celular. Como Daniel reagiu, Marcelly desceu da moto com uma faca e o atingiu diversas vezes.

Ainda de acordo com a denúncia, na sequência, a faca caiu no chão e Ana Claudia continuou agredindo a vítima, aplicando-lhe inúmeros golpes.

O corpo do guia de turismo foi encontrado na Praça da República, a poucos metros de onde foi esfaqueado, quase em frente ao Hospital Municipal Souza Aguiar.