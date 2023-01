Familiares de Daniel Mascarenhas, de 31 anos, morto vítima de esfaqueamento, na porta do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Familiares de Daniel Mascarenhas, de 31 anos, morto vítima de esfaqueamento, na porta do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do RioMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/01/2023 13:29 | Atualizado 04/01/2023 14:05

Rio - Um homem de 31 anos foi esfaqueado e morto, na madrugada desta quarta-feira (4), na Praça da República, Centro do Rio. Identificada como Daniel Mascarenhas da Silva, a vítima teria sido ferida em uma tentativa de assalto e morreu no local, que fica próximo ao Campo de Santana e ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Parentes de Daniel estiveram no Instituto Médico Legal, no início desta tarde, para reconhecer o corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado para o caso por volta das 2h10, mas ao chegar no endereço já encontrou Daniel sem vida.

PMs do 5º BPM (Praça da Harmonia) também foram até o endereço da ocorrência, mas já encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros no local prestando os primeiros atendimentos. Ao lado da vítima, segundo os policiais, foi encontrada uma faca e um simulacro de arma de fogo.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste, onde o caso foi registrado. O corpo de Daniel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, ainda na madrugada.

Familiares de Daniel estiveram na unidade, no fim da manhã desta quarta-feira, para fazer o reconhecimento do corpo. Bem abalados, os parentes não quiseram falar com a imprensa.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o momento não respondeu sobre o caso.