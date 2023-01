Três atletas e um membro da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Madela morreram no acidente - Divulgação

Publicado 31/01/2023 09:07

O acidente causou a morte de Andrey Viana da Costa, de 16 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Kaylon da Silva Paixão, 13, além do integrante da comissão técnica do Vila Maria Helena, Diogo Coutinho Marques, de 18. Os corpos das vítimas estavam no Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora e foram liberado na noite de ontem, de onde seguiram para o Rio de Janeiro, para serem sepultados. Já os feridos foram internados no Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Não há informações sobre suas identidades e estados de saúde.

O velório de Andrey está previsto para às 15h, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, em Duque de Caxias. Mais conhecido como "Dreyzinho", ele mostrava em suas redes sociais a paixão pelo futebol e exibia, com orgulho, os troféus já conquistados. Em sua última publicação, o jovem postou uma foto segurando o troféu que o time ganhou no torneio em Ubaporanga, avisando que estava a caminho do Rio de Janeiro. O corpo da vítima será sepultado às 17h.

O corpo de Kaylon será velado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Parque Paranhos, em Piabetá, no município de Magé, na Baixada Fluminense, onde ele morava com a família. Considerado uma das promessas do futebol da cidade, ele era conhecido por ser um adolescente feliz e que tinha o sonho de ser jogador profissional. O sepultamento está previsto para acontecer às 16h, no Cemitério de Bongabá.

A despedida a Diogo começou às 9h, em uma igreja evangélica de Santa Cruz da Serra, também em Duque de Caxias. Considerado uma referência para os jogadores do Esporte Clube Vila Maria Madela, a vítima integrava a comissão técnica do time e estava entre os responsáveis pelos meninos. Ele era profissional de Educação Física e trabalhava em uma equipe de preparação e formação de atletas. Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento de Coutinho.

O enterro de Thyago também deve acontecer em Caxias, mas ainda não há data prevista, já que o corpo do adolescente ainda não havia deixado o IML de Juiz de Fora. Um dos destaques do clube, o jovem, segundo os organizadores do torneio, marcou dois gols no jogo da estreia. Ele também postou sua última foto em Minas Gerais, jogando bola. De acordo com familiares, a vítima sonhava em se tornar jogador profissional.