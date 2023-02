A ação foi realizada na Rodovia BR 116, altura de Teresópolis, na Região Serrana - Divulgação

A ação foi realizada na Rodovia BR 116, altura de Teresópolis, na Região SerranaDivulgação

Publicado 31/01/2023 21:13

Rio - Fiscais da Receita Estadual, em conjunto com agentes da 'Operação Foco', apreenderam, na madrugada desta terça-feira (31), um caminhão com cerca de 42 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular. A ação foi realizada na Rodovia BR-116, na altura de Teresópolis, na Região Serrana.

Durante a abordagem, o motorista do caminhão confessou ter utilizado caminhos alternativos para fugir dos Postos de Controle e Fiscalização, mas sendo pego pela equipe volante da Sefaz-RJ e da Operação Foco, que fazia uma operação de combate à sonegação na região. Os responsáveis pelo combustível se apresentaram com o objetivo de pagar o auto de infração e emitir um documento fiscal de acordo com o que determina a legislação.

A ação fez parte da 'Operação Braços Unidos', que teve como objetivo combater crimes administrativos e penais, além da evasão de ativos fiscais. Também foram apreendidos uma carreta carregada com carvão, um caminhão com 150 botijões de gás e um caminhão frigorifico com pescados, todos sem nota fiscal. Cerca de 50 servidores, entre agentes civis e policiais militares, foram empregados na operação. Foram realizadas mais de 200 abordagens.

"Ações conjuntas como essa são de grande valia, especialmente quando conseguimos abordar cargas transportadas por caminhos alternativos, usados para escapar das Barreiras Fiscais", afirmou o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Alexandre Martins.

"É importante que nossos postos estejam interligados sempre. Essa integração apresenta resultados positivos e limita as ações criminosas e delitos no âmbito fiscal. O programa Operação Foco, da Casa Civil, tem esse objetivo e vai seguir com essa meta de combater esses atos criminosos", reforçou o subsecretário especial de Controle de Divisas, coronel PM Eduardo Vaz Castelano.