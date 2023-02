Cidade de Deus registra intenso tiroteio na Cidade de Deus e Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Cidade de Deus registra intenso tiroteio na Cidade de Deus e Gardênia Azul, na Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 31/01/2023 20:52 | Atualizado 31/01/2023 22:59

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia do Choque (BPChq) foram atacados a tiros por criminosos, na tarde desta terça-feira (31), enquanto realizavam um patrulhamento nas imediações da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os tiros foram disparados de uma área de mata contra as equipes que ocupam a região junto ao 18º BPM (Jacarepaguá). Houve revide por parte dos PMs.



Cidade de Deus registra intenso tiroteio na Cidade de Deus e Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio Reprodução/Redes sociais

O intenso tiroteio assustou motoristas que passavam pela Linha Amarela e moradores que tentavam chegar em casa. Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostram os momentos de terror que a população passou. Em uma das imagens é possível ver policiais militares tentando se proteger dos ataques.

CIDADE DE DEUS



BALA VOANDO ENTRE OS APS DA CDD E O FAVELÃO NA FAVELA DA GARDÊNIA.



ATIVIDADE MORADOR... pic.twitter.com/cVS834gb5j — Por Dentro da Favela (@021RJRJ) January 31, 2023 Não há relatos de feridos até o momento e as equipes permanecem realizando buscas no local. Não há relatos de feridos até o momento e as equipes permanecem realizando buscas no local.

O BPChq já havia intensificado o policiamento desde a manhã desta terça-feira (31) na Gardênia Azul, região que é alvo de disputa territorial entre tráfico e milícia. A Caixa D' água, Bateau Mouche e Chacrinha também receberam reforços do 18º BPM para estabilizar a área, coibir a circulação de criminosos e os roubos de veículos e carga, e evitar confrontos entre facções criminosas rivais.

Procurada, a Polícia Civil informou que suas equipes não estiveram na região realizando operação nesta terça-feira (31).

Guerra entre tráfico e milícia

Durante todo o mês de janeiro, os locais estiveram em disputa entre integrantes da milícia e do Comando Vermelho (CV). No último domingo (29), um homem apontado como chefe da milícia na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, foi morto a tiros, durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.



De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa.

As informações de moradores dão conta de que esse comandado teria trocado de lado, indo para o Comando Vermelho, prática chamada de "pular o muro", no mundo do tráfico. Após matar o próprio chefe, o bandido teria se refugiado na Cidade De Deus. Ainda de acordo com os relatos de locais, os bandidos da facção que participaram da emboscada teriam comemorado a morte de Moral com disparos para o alto.

Cidade de Deus



O clima não está melhor em uma das mais famosas comunidades da Zona Oeste, a Cidade de Deus. Segundo informações, é de lá que criminosos do CV estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.