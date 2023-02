Na foto, policiais e bombeiros prestam socorro ao miliciano baleado - Polícia Civil

Na foto, policiais e bombeiros prestam socorro ao miliciano baleadoPolícia Civil

Publicado 31/01/2023 20:10

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (31), um miliciano, identificado como Gabriel Lima dos Santos, conhecido como 'GB', em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Ele é suspeito de participar da guerra entre milicianos e traficante do Comando Vermelho na mesma região de sua captura. Durante a ação, Gabriel reagiu atirando contra policiais civis, que revidaram. Ele foi baleado na região do abdômen e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda dos agentes. O miliciano foi levado para o Hospital Pedro II. O estado dele ainda é desconhecido.

Com o suspeito foram apreendidos um fuzil 762 com luneta telescópica, 5 carregadores de fuzil, 109 munições de fuzil 762 e roupas táticas, que eram utilizadas pelo criminoso nas recentes guerras travadas entre milicianos e traficantes pelo controle da localidade. Com o suspeito foram apreendidos um fuzil 762 com luneta telescópica, 5 carregadores de fuzil, 109 munições de fuzil 762 e roupas táticas, que eram utilizadas pelo criminoso nas recentes guerras travadas entre milicianos e traficantes pelo controle da localidade.

De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), responsável pela prisão, as investigações demonstraram que Gabriel é um dos homens de guerra da milícia que atua na Zona Oeste e estava participando das recentes guerras que aconteceram nas Comunidades da Gardência Azul, Muzema e Tijuquinha. Ele possui diversas anotações criminosas pelos crimes de integrar organização criminosa, formação de milícia privada, porte de arma de fogo e extorsão.

Em 2022, ele estava preso por integrar organização criminosa e foi colocado em liberdade no final do ano. O criminoso também é investigado por alguns homicídios praticados pela milícia.