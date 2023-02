22/01/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em um dia de forte calor na cidade. Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 31/01/2023 19:14

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (31), a operação 'Ágata', em ação conjunta com a Marinha do Brasil, com o objetivo de reprimir irregularidades e ações ilícitas através da fiscalização de diversas embarcações que transitavam na Baía de Guanabara.



Durante o patrulhamento feito pelos policiais federais lotados no Núcleo Especial de Polícia Marítima e pelos servidores da Marinha do Brasil, na região do Boqueirão, próxima à Ilha do Governador, foi avistada uma embarcação transitando irregularmente em área militar.

Após ordem de parada, a embarcação tentou fugir, ignorando os avisos dos policiais e dos militares da Marinha, dando início a uma perseguição que terminou somente quando os policiais federais saltaram para a embarcação, ainda em movimento.

Ao longo da inspeção, foi constatado que o barco não apresentava documentos que habilitassem a sua navegação. Além disso, foi constatado também que alguns dos tripulantes eram menores de idade.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro pelo crime de desobediência. Devido ao fato de que a referida infração é considera leve, o homem assinou um termo circunstanciado de ocorrência e em seguida foi liberado.

Os menores foram conduzidos ao Conselho Tutelar, e a embarcação foi autuada por infrações.