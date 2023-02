Prisão foi realizada por agentes da 25ª DP (Engenho Novo) - Divulgação

Publicado 31/01/2023 18:06

Rio - Um homem, suspeito de integrar uma organização criminosa que trabalha com tráfico de drogas nos estados do Rio e do Pará, foi preso nesta terça-feira (31) dentro de um shopping center próximo ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito e outros criminosos paraenses migraram para o Rio de Janeiro, onde se abrigaram nas localidades do Jacaré, Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, todas na Zona Norte, fazendo desses lugares suas bases de controle e administração de suas operações criminosas.

De acordo com as investigações da 25ª DP (Engenho Novo), que foi a responsável pela prisão, o homem é braço direito do líder da facção que atua em diversos bairros de Belém do Pará, e também em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



Contra ele foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará. O preso, que não teve a identidade revelada, foi transferido para o sistema prisional.