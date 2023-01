Foragido da Justiça foi conduzido à 33ª DP (Realengo) - Divulgação

Foragido da Justiça foi conduzido à 33ª DP (Realengo)Divulgação

Publicado 31/01/2023 16:46 | Atualizado 31/01/2023 16:51

Rio - Equipes do 14º BPM (Bangu) realizaram, nesta terça-feira (31), uma operação conjunta com agentes da Secretaria Estado de Administração Penitenciária (Seap) na Comunidade Minha Deusa e na Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio, para tentar localizar os três presos de alta periculosidade que fugiram da Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó, no domingo (29). A ação terminou sem nenhum detento recapturado, mas outros dois homens foram presos.