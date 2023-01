Teresa (escada feita de cordas) foi usada para a fuga de três traficantes da Penitenciária Lemos Brito, em Bangu - Reprodução/TV Globo

Publicado 31/01/2023 09:16

Rio - A polícia realiza, na manhã desta terça-feira (31), uma operação na comunidade Minha Deusa, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O objetivo é localizar os três presos de alta periculosidade que fugiram da Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó, no último domingo (29).



De acordo com a corporação, policiais também estão na Estrada Manuel Nogueira de Sá, uma das principais vias entre as Zonas Oeste e Norte do Rio. Agentes do 14º BPM (Bangu) e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) circulam pela região em busca de pistas sobre os fugitivos.

Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18; Marcelo de Almeida Farias Sterque, o Marcelinho da Merindiba, e Lucas Apostólico da Conceição, o Índio do Jardim Novo escaparam com o auxílio de uma corda feita com lençóis, conhecida como teresa, jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios.

Os três detentos estavam presos na penitenciária conhecida como Bangu VI, que abriga presos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).

Jean chefiou o tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa. Segundo a polícia, em 2013, ele comandou a invasão ao Fórum de Bangu e, em 2016, mandou matar o próprio advogado. O criminoso estava preso desde 2017. Já Marcelo saiu em 26 de novembro de 2015 para tentar matar uma mulher, de 31 anos, e voltou para a cela. Os três, que seriam comparsas, são considerados de alta periculosidade.

Câmeras desligadas e promessa de apuração

Inspetores que estavam de plantão na Penitenciária Lemos Brito, em Bangu, Zona Oeste, na madrugada deste domingo (29), disseram em depoimento que as câmeras da unidade estavam desligadas na hora da fuga de três traficantes.

"No momento da fuga, ocorrida por volta das 3h, sete inspetores da Polícia Penal estavam de plantão na Lemos Brito", disse a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).



A pasta afirma que, segundo relatos dos plantonistas, "uma forte chuva à noite causou uma queda no fornecimento de energia — restabelecido posteriormente por meio de gerador —, o que, segundo eles, pode ter afetado o sistema de monitoramento da unidade, que não registrou o momento da fuga".



A secretária estadual de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, disse nesta segunda-feira (30), que "postos estratégicos" da Penitenciária Lemos Brito "deveriam estar cobertos" quando três traficantes fugiram da unidade

"Neste horário da fuga, todos os presos estavam trancados, e os postos estratégicos deveriam estar cobertos — e dava para estarem cobertos”, afirmou Maria Rosa, que completou: "Nós vamos apurar cada conduta desses policiais penais, para que cada um responda onde estava — ou não estava e por que não estava"

Celular na cela

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) revelou que encontrou, no último domingo (29), um celular na cela dos três detentos foragidos da Penitenciária Lemos Brito, pertencente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O aparelho já foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu), responsável pelas investigações, que está analisando as informações contidas no objeto.

A Seap também informou que os servidores que estavam de plantão na unidade no momento da fuga foram substituídos por outros funcionários, para garantir maior segurança.

Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou, na segunda (30), um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil por informações que levem a cada foragido. As denúncias têm anonimato garantido.

Os telefones de contato são o 2253-1177 ou 0300-253-1177; Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número: (21) 99973-1177 ou até pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ.

O Disque Denúncia pediu informações a respeito dos três foragidos do Complexo Prisional de Bangu Divulgação