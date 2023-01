Teresa (escada feita de cordas) foi usada para a fuga de três traficantes da Penitenciária Lemos Brito, em Bangu - Reprodução/TV Globo

Teresa (escada feita de cordas) foi usada para a fuga de três traficantes da Penitenciária Lemos Brito, em BanguReprodução/TV Globo

Publicado 30/01/2023 12:10 | Atualizado 30/01/2023 13:50

Rio - A secretária estadual de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, disse nesta segunda-feira (30), que "postos estratégicos" da Penitenciária Lemos Brito "deveriam estar cobertos" quando três traficantes fugiram da unidade.

"Neste horário da fuga, todos os presos estavam trancados, e os postos estratégicos deveriam estar cobertos — e dava para estarem cobertos”, afirmou Maria Rosa, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que completou: "Nós vamos apurar cada conduta desses policiais penais, para que cada um responda onde estava — ou não estava e por que não estava"



Em nota na noite de domingo, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a Seap, informou que "a Corregedoria segue apurando as condutas dos servidores, não sendo possível descartar as hipóteses de negligência ou facilitação de fuga".

A pasta afirma que, segundo relatos dos plantonistas, “uma forte chuva à noite causou uma queda no fornecimento de energia — restabelecido posteriormente por meio de gerador —, o que, segundo eles, pode ter afetado o sistema de câmeras de monitoramento da unidade, que não registrou o momento da fuga ”.

"A Seap salienta, no entanto, que tudo isso ainda está sendo investigado pela Polícia Judiciária e que a Corregedoria segue apurando as condutas dos servidores, não sendo possível descartar as hipóteses de negligência ou facilitação de fuga", destacou.



Escaparam do complexo penitenciário de Gericinó Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18; Marcelo de Almeida Farias Sterque, o Marcelinho da Merindiba, e Lucas Apostólico da Conceição, o Índio do Jardim Novo.

Jean chefiou o tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa. Segundo a polícia, em 2013, ele comandou a invasão ao Fórum de Bangu e, em 2016, mandou matar o próprio advogado. O criminoso estava preso desde 2017. Já Marcelo saiu em 26 de novembro de 2015 para tentar matar uma mulher, de 31 anos, e voltou para a cela.



Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os fugitivos. O anonimato é garantido. Os telefones de contato são o 2253-1177 ou 0300-253-1177; Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número: (21) 99973-1177 ou até pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ.

O Disque Denúncia pediu informações a respeito dos três foragidos do Complexo Prisional de Bangu Divulgação