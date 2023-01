Suspeito disse que tudo não passava de um 'mal entendido' por causa da ex-mulher - Divulgação

Publicado 30/01/2023 20:39 | Atualizado 30/01/2023 20:42

Rio - Um homem, acusado de praticar pelo menos três estupros, foi preso por policiais civis, nesta segunda-feira (30), em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio. De acordo com investigação da 35ª DP (Campo Grande), o suspeito, que se disse pastor evangélico ao ser abordado, se passava por motorista de transporte alternativo para transportar as mulheres que abusava sexualmente.

O suspeito transportava as vítimas usando uma Kombi até um matagal na região de Campo Grande, onde cometia o crime. As mulheres achavam se tratar de um transporte alternativo, mas eram surpreendidas com a mudança no trajeto para os locais de mata.

Além do estupro, ele também possui anotações por furto, lesão corporal e ameaça. Segundo os agentes, ao ser abordado, o suspeito se disse pastor evangélico e alegou que tudo não passava de um "mal entendido com a ex-mulher".

Em nota, a Polícia Civil busca relatos de outras mulheres que possam ter sido violentadas pelo suspeito.