Rio - Um homem de 36 anos foi preso por estupro de vulnerável na tarde de sexta-feira (27), em Copacabana, Zona Sul do Rio. O suspeito teria praticado atos sexuais contra uma adolescente de 12 anos depois que eles se conheceram na comunidade Pavão-Pavãozinho.

Após conversas por telefone, a menina foi convencida a ir à casa do homem depois da escola, conduta que se repetiu por diversas vezes. A vítima, no entanto, teve um atraso na menstruação e ficou desesparada. Com isso, ele passou a ameaçá-la dizendo que mataria seus pais.

As investigações apontam que, além do crime sexual, o suspeito também teria praticado corrupção de menores. Isso porque ele teria obrigado a adolescente a furtar dinheiro dos pais para entregar a ele.

Na última quarta-feira, dia 25, a vítima contou tudo à mãe, que compareceu na 13ª DP (Ipanema) para relatar os fatos. A menina prestou depoimento e realizou o exame de corpo de delito. Com as provas, os policiais pediram a prisão temporária do suspeito, que foi deferida pela Justiça.

Dois dias depois, os agentes da 13ª DP (Ipanema) prenderam o homem em um restaurante na Avenida Atlântica, onde ele trabalha como copeiro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está disposição da Justiça.