Simulacro de pistola usada por paraquedista contra policial militar em boate em Bangu - Divulgação

Publicado 30/01/2023 21:03 | Atualizado 30/01/2023 21:14

Rio - Um policial militar de folga, identificado como Vinicius de Carvalho Serrão, matou a tiros um soldado paraquedista na manhã desta segunda-feira (30), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima, Guilherme Gomes de Santana, discutiu com o PM na frente de uma boate na região e, durante a briga, ameaçou o policial com um simulacro de pistola.



Alesson Guilherme Gomes de Santana foi morto por um policial militar na saída de uma boate na Zona Oeste Reprodução/Redes sociais

Segundo informações iniciais, a discussão começou após o PM flagrar o soldado urinando em seu carro. Em depoimento, Vinicius disse que reagiu à ameaça por achar que a arma era de verdade. Após ferir Guilherme, o policial militar acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas ele não resistiu e morreu.

Policiais do 14º BPM (Bangu) também foram acionados para verificar a entrada do militar no hospital e constataram o fato. Na ação, eles apreenderam o simulacro de pistola.

A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha a ocorrência. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



O PM foi encaminhado por policiais militares à delegacia, onde foi preso por homicídio. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro de Guilherme.