Três atletas e um membro da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Madela morreram no acidente - Divulgação

Publicado 30/01/2023 19:55



Rio - Os meninos Klayton da Silva, de 13 anos, Thyago Ramos, de 15 anos, e Andrey Viana, e o integrante da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Madela, Diogo Coutinho, estão entre as vítimas fatais do trágico acidente na BR-116, em Além da Paraíba , na divisa em Rio e Minas Gerais, durante a madrugada desta segunda-feira (30). O time de futebol de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, voltava de uma competição na cidade de Ubaporanga, onde o elenco foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16, quando o ônibus que levava a delegação caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo perdeu o controle e saiu da pista, capotando sob a ponte, e em seguida caiu nas margens de um riacho.

Devastados com o trágico acidente, alguns familiares das vítimas foram para Além da Paraíba para acompanhar os trâmites da liberação dos corpos. Além das vítimas fatais, outras 28 pessoas foram atendidas em conjunto com o Samu, e todas encaminhadas ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Não há informações sobre suas identidades.

Kaylon da Silva

Considerado uma das promessas do futebol de Magé, Kaylon era conhecido por ser um adolescente feliz e que tinha o sonho de ser jogador profissional de futebol. Ele morava com a família em Piabetá, em Magé, e há cerca de dois anos começou a levar o esporte como algo mais sério.

A tia do jovem, Juliana Gonçalves, lembra dos momentos bons do sobrinho, que completaria 14 anos em junho. "Essa não foi a primeira viagem dele pelo futebol, ele já estava jogando em outros times. Desde sempre ele gostou de jogar bola, mas começou a carreira há uns dois anos. Kaylon era uma criança sonhadora, batalhadora. Se ele tivesse seis jogos no dia, ele jogaria todos eles feliz", conta.

Kaylon também queria dar orgulho às duas avós, já falecidas. "Os pais dele foram hoje de manhã para o local onde ele está. É tudo muito triste", desabafa Juliana.



Andrey Viana



O jovem Andrey Viana, mais conhecido como "Dreyzinho", mostrava em suas redes sociais a paixão pelo futebol e exibia, com orgulho, os troféus já conquistados. Dois dias antes do acidente com o ônibus do time, Andrey publicou uma de suas últimas fotos, já em Minas Gerais. No último registro, ele aparece jogando bola e com a música de fundo que diz: "Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, não tenho medo de nada".

Horas antes do acidente, em sua última publicação, Andrey postou uma foto segurando o troféu que o time ganhou no torneio, avisando que estava a caminho do Rio de Janeiro. A tia do rapaz lamentou a morte do sobrinho. "Nosso amor se foi. Deus, não entendo hoje, mas cuida dele. Meu amor imenso sempre irá existir, meu craque".



Thyago Ramos



Um dos destaques do clube, Thyago, segundo os organizadores do torneio em Ubaporanga, marcou dois gols no jogo da estreia. Assim como o amigo Andrey, Thyago também postou sua última foto em Minas Gerais fazendo o que mais amava na vida, jogando bola.

A irmã do rapaz, Kamilla Melo, contou que o futebol era a paixão de Thyago e que o seu maior sonho era ser jogador de futebol. "Eu queria que fosse um pesadelo. Você será sempre o melhor irmão do mundo. Você tinha tudo pela frente, uma carreira brilhante no futebol, que era sua paixão. Ontem senti um aperto no coração e não imaginava o que estava por vir. Eu te amo meu irmão", lamentou Kamilla.



Diogo Coutinho



Considerado uma referência para os jogadores do Esporte Clube Vila Maria Madela, Diogo Coutinho integrava o a comissão técnica do time e estava entre os responsáveis pelos meninos. Ele era profissional de educação física e trabalhava em uma equipe de preparação e formação de atletas.

Nas redes sociais, alguns jogadores que eram treinados por ele lamentaram a perda do técnico. Um deles mencionou que Digo estava inseguro com a viagem. "Vou sentir saudades das nossas conversas. Eu não estou conseguindo acreditar que você se foi. Você estava com um sentimento ruim antes de ir, sua mãe tentou te avisar, só que você não escutou", desabafou um jovem.



Duque de Caxias FC decreta luto de sete dias



O Duque de Caxias Futebol Clube decretou sete dias de luto pelas quatro mortes no acidente com a delegação do Esporte Clube Vila Maria Madela. Devido ao ocorrido, todas as atividades das categorias de base previstas para essa semana foram suspensas. "Nos solidarizamos com atletas, comissão técnica, amigos e familiares nesse momento tão difícil e doloroso".