Homens do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) intensificam o policiamento na Gardênia AzulDivulgação / PMERJ

Publicado 31/01/2023 07:55 | Atualizado 31/01/2023 08:40

Rio - Mais um dia com clima de guerra em comunidades da Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar informou que, na manhã desta terça-feira (31), realiza operações nas comunidades da Gardênia Azul, Caixa D'água e Bateau Mouche. Durante todo o mês de janeiro, os locais estiveram em disputa entre integrantes da milícia e do Comando Vermelho (CV).

Por meio das redes sociais, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Choque está fazendo uma incursão dentro da comunidade da Gardênia. As outras duas estão sendo feitas por agentes lotados no 18º BPM (Jacarepaguá).

Ainda não há informação de confronto nas comunidades ou saldo de presos ou de materiais apreendidos.

Outras operações

A Polícia Militar também informou que, além das comunidades da Zona Oeste, agentes fazem operação em diversos outros pontos, tanto da cidade, quanto da Baixada Fluminense.



Na região da Zona Norte, policiais lotados no 9º BPM (Rocha Miranda) fazem operação nas comunidades do Faz Quem Quer, Congonhas, Cajueiro, Palmeirinha e Jorge Turco. Na Penha Circular, a Coordenadoria de Policia Pacificadora (CPP) realiza operação na comunidade da Fé.



Já na Baixada Fluminense, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) realizam, na manhã desta terça-feira (31), uma operação na Comunidade da Vila Ruth, em São João de Meriti.

De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa. No último domingo (29), um homem apontado como chefe da milícia na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, foi morto a tiros , durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa.

As informações de moradores dão conta de que esse comandado teria trocado de lado, indo para o Comando Vermelho, prática chamada de "pular o muro", no mundo do tráfico. Após matar o próprio chefe, o bandido teria se refugiado na Cidade De Deus. Ainda de acordo com os relatos de locais, os bandidos da facção que participaram da emboscada teriam comemorado a morte de Moral com disparos para o alto.

Cidade de Deus



O clima não está melhor em uma das mais famosas comunidades da Zona Oeste, a Cidade de Deus. Segundo informações, é de lá que criminosos do CV estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.