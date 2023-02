Instituição beneficente promove campanha de arrecadação de alimento complementar para crianças e adolescentes que lutam contra o câncer - Divulgação

Publicado 31/01/2023 21:05

Rio - A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) está promovendo a "Campanha do Sustagen 2023", para completar as cestas de apoio nutricional às crianças e adolescentes assistidos pela instituição. A ação acontece uma vez que o alimento complementar está em falta na casa, o que põe em risco a efetividade do tratamento dos jovens que lutam contra a Neoplasia.



As doações podem ser feitas em produtos enviados diretamente à CACCST (Rua Santos Rodrigues, 60, Estácio, Rio de Janeiro/RJ) ou por transferência bancária de qualquer valor.



A instituição explica que a presença do complemento alimentar nas refeições das crianças e adolescentes que lutam contra o câncer é fundamental, pois ele oferece nutrientes e minerais essenciais para o melhor funcionamento do organismo. O alimento atua diretamente no sistema de defesa, proporcionando mais saúde e equilíbrio nutricional infantil, sendo um ótimo aliado para o fortalecimento energético.



Para ajudar, basta enviar Sustagen Kids na quantidade que desejar à CACCST ou fazer uma transferência de qualquer valor para os dados bancários abaixo:



Pix:

CNPJ 04.158.233/0001-78



Bradesco:

Ag: 0445-6

C/c: 0142134-4



Itaú:

Ag: 8159

C/c: 11043-9



Sobre a CACCST

A CACCST (Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa) nasceu em novembro de 2000 com aproximadamente cinco crianças a partir de um desejo da Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio, que durante um período de tratamento pessoal observou alguns casos de crianças carentes portadoras da Neoplasia. A imensa dificuldade das famílias em iniciar e dar continuidade ao tratamento da doença, tanto por questões relacionadas ao elevado custo dos medicamentos quanto à permanência do acompanhante e do transporte contínuo para a sua realização, foram alguns dos fatores que a comoveram a motivou Sandra a criar o projeto que vem desenvolvendo em parceria com voluntários e doadores de amor.



Endereço: Rua Santos Rodrigues, 60, Estácio, Rio de Janeiro/RJ

Telefones: (21) 2293-2210 / (21) 2240-7640