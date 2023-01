Enterro do menino Kaylon Silva, 13 anos, morto no acidente de ônibus com o time de futebol em Minas Gerais. Enterrado no Cemitério de Bongaba, em Magé - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 31/01/2023 17:54

Rio - Mais duas vítimas fatais do acidente de ônibus que matou quatro pessoas do Esporte Clube Vila Maria Helena , de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram enterradas na tarde desta terça-feira (31). A primeira vítima a ser sepultada foi o integrante da comissão técnica do time de futebol, Diogo Coutinho, de 18 anos, às 14h no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Caxias.

O segundo a ser enterrado foi Kaylon da Silva Paixão, de 13 anos. O corpo dele foi velado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Parque Paranhos, em Piabetá, e enterrado às 16h no Cemitério de Bongabá, ambos os lugares no município de Magé, na Baixada Fluminense.



fotogaleria

O menino, um dos mais novos que estavam na viagem, era considerado uma promessa do futebol de sua cidade, em Magé. Cerca de 150 pessoas estiveram no cemitério para dar o último adeus. Entre elas, muitas crianças e adolescentes que eram seus companheiros de futebol. Para homenagear o adolescente, as pessoas usaram camisas com dizeres com o nome de Kaylon. O pai do jovem, que preferiu não dar entrevista, usava uma das medalhas conquistas pelo filho.

Durante o cortejo, o pai fez uma oração, seguido de salva de palmas. Torcedor do Vasco, Kaylon foi enterrado junto com a bandeira do time de coração.

Promessa do futebol de Magé entre os mortos

A terceira vítima a ser enterrada nesta terça-feira (31) foi Andrey Viana da Costa, de 16 anos. O corpo do rapaz foi sepultado às 15h e enterrado às 17h, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, também em Caxias.



Dezenas de amigos e parentes estiveram no local para prestar uma última homenagem a "Dreyzinho", como era conhecido. Apaixonado por futebol, a mãe do rapaz, Mariana Viana, fez questão de comparecer ao enterro vestindo uma blusa do clube que o filho jogou pela última vez.

Alguns amigos também compareceram ao velório usando uma blusa com fotos do adolescente. O pai do rapaz, Thiago Silva, estava bastante abalado e chorava bastante em cima do caixão do filho. Emocionado, um amigo de Andrey disse que sempre acreditou que Andrey iria jogar pelo time do Flamengo.

"Ele parece um anjo que veio do céu. Ele foi um amigo pra mim que não tem palavras para descrever. Eu queria muito ver ele no Flamengo, eu tinha fé que ele seria o melhor jogador", disse bastante emocionado José Guilherme, 18 anos.

Em sua última publicação, o jovem Andrey se mostrou feliz e postou uma foto segurando o troféu que o time ganhou no torneio em Ubaporanga, avisando que estava a caminho do Rio de Janeiro.



Quarta vítima fatal de acidente será enterrada amanhã (1º)



Os familiares e amigos de Thyago Ramos de Oliveira, de 15 anos, vão conseguir se despedir do rapaz na quarta-feira (1º). O velório do menino começa às 18h30 desta terça-feira (31), mas o enterro só será realizado às 11h do dia seguinte, no Cemitério do 51, em Xerém.



A demora para o sepultamento se deu após um atraso de liberação de corpo no Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora, em Minas Gerais, estado onde aconteceu o acidente.



Diogo Coutinho era chamado de "pai" pelos jogadores

Considerado uma referência para os jogadores do Esporte Clube Vila Maria Madela, a vítima integrava a comissão técnica do time e estava entre os responsáveis pelos meninos. Ele era profissional de Educação Física e trabalhava em uma equipe de preparação e formação de atletas. Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento de Coutinho.



O acidente





trágico acidente com a delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena , de Duque de Caxias, aconteceu na manhã de segunda-feira (30). O veículo em que o time estava caiu de uma ponte na BR-116, no município de Além Paraíba, na divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Ao todo, quatro pessoas morreram e 28 ficaram feridas. No coletivo, estavam o motorista, comissão técnica e os jogadores.

O time de futebol de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, voltava de uma competição na cidade de Ubaporanga, onde o elenco foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16, quando o ônibus que levava a delegação caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros.