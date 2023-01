O ônibus ficou de cabeça para baixo - Divulgação

Publicado 30/01/2023 15:30





Pedro Augusto, 16 anos, foi um dos feridos e após receber alta relatou à "TV Integração” que estava estranhando a viagem. “Vínhamos dizendo que a viagem estava estranha porque o motorista estava correndo muito em todas as curvas”, disse. Rio - Um dos adolescente do Esporte Clube Vila Maria Madela , time de futebol de Duque de Caxias, na Baixada, que sobreviveu ao acidente na BR-116, em Além da Paraíba, na divisa em Rio e Minas Gerais, que deixou 4 mortos e 28 feridos , relatou nesta segunda-feira (30) que o motorista do ônibus estava em alta velocidade.Pedro Augusto, 16 anos, foi um dos feridos e após receber alta relatou à "TV Integração” que estava estranhando a viagem. “Vínhamos dizendo que a viagem estava estranha porque o motorista estava correndo muito em todas as curvas”, disse.

O time voltava para a Baixada Fluminense após disputar um torneio na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no último final de semana. O grupo disputou com duas equipes e foram campeões pela categoria sub-18 e vice-campeões pela categoria sub-16.