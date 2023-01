'Bailinho do Zé Tubarino' acontece na entrada principal do AquaRio a partir das 10h30 - Divulgação / AquaRio

Publicado 31/01/2023 17:44

Rio – O AquaRio realizará, nos próximos dois fins de semana, uma programação especial de carnaval para animar os visitantes. Voltada para as crianças e suas famílias, a folia, intitulada “Bailinho do Zé Tubarino”, contará com atividades educativas e muita música.

Em clima de festa, a banda Orquestra Voadora visita o espaço neste sábado (4) e domingo (5), envolvendo o público numa mistura de samba, rock, pop, funk, maracatu e afrobeat. Já nos dias 11 e 12 de fevereiro, a agremiação Filhos da Águia – escola de samba mirim da Portela – levará ao AquaRio suas passistas, seu casal de mestre-sala e porta-bandeira e a sua mascote águia, convidada especial do Zé Tubarino - o mascote do aquário.

Toda a parte musical do evento é gratuita e começa às 10h30, na entrada principal do AquaRio, localizada na Praça Muhammad Ali, em Gamboa, Região Central do Rio.

Além disso, para aqueles que comprarem ingresso, a programação contará com atividades educativas e interativas. A campanha “Água: Fonte de descobertas” é o tema do mês, e tem o intuito de promover a conscientização acerca da problemática da poluição marinha, causada pelo aumento da emissão de plásticos e microplásticos. Para isso, uma ação irá exibir como o material já faz parte da dieta dos animais encontrados em rios e oceanos e, consequentemente, dos humanos também.

O aquário pretende ainda mostrar como o glitter, tão usado nesse período do ano, pode ser prejudicial ao meio ambiente. Em uma atividade, as crianças poderão aprender de maneira lúdica sobre como os povos originários viveram em harmonia com a natureza, e, ao final do circuito, uma oficina de bioglitter ajudará o público a encontrar uma forma de brilhar de maneira consciente durante o carnaval.