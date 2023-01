Pistola e 30 munições foram apreendidas na ação - Divulgação / PMERJ

Publicado 31/01/2023 15:56

Rio – Agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) prenderam, nesta terça-feira (31), um homem com mandado de prisão em seu nome, no bairro Buraco Fundo, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Na ação, que contou com o apoio de uma equipe da 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), o suspeito foi encontrado portando uma pistola e detido.

A arma e 30 munições foram apreendidas e encaminhadas para a 146ª (Guarus), onde a ocorrência foi registrada.