A placa ficou apreendida na delegacia - Divulgação/Segurança Presente

Publicado 31/01/2023 15:33

Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira (30), por furtar uma placa de identificação de rua no bairro Parque João Maria, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O objeto retirado na esquina da Rua dos Goitacazes com a Silva Pinto foi apreendido por policiais do programa Segurança Presente.

O suspeito, de 51 anos, foi abordado por policiais do Campos Presente enquanto caminhava com a placa em mãos, na Avenida 28 de Março. Ele foi conduzido à 134ª DP (Campos dos Goytacazes). Um vídeo publicado em redes sociais comprovou que ele era o autor do furto.

O homem, que não tinha antecedentes criminais, responderá em liberdade por furto qualificado. A placa ficou apreendida na delegacia.

Furto de materiais de limpeza

No último sábado (28), policiais do Campos Presente prenderam um homem que furtou materiais de limpeza de uma igreja, no Centro. O autor do roubo foi flagrado enquanto tentava levar uma vassoura, uma pá e uma lixeira durante a madrugada.

O homem confessou o crime após ser abordado por agentes do Segurança Presente quando tentava jogar o material furtado por cima dos portões da igreja, localizada na Rua Tenente Cel. Cardoso. O barulho chamou a atenção dos policiais.

O caso também foi registrado na 134ª DP, onde o criminoso permaneceu preso. O homem tinha sete anotações criminais, seis por furto e uma por invasão a domicílio.