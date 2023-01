Vítima foi levada por policiais para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde foi operada - Prefeitura do Rio

Publicado 31/01/2023 14:28 | Atualizado 31/01/2023 16:24

Rio – A idosa Guaracy Camargo, de 80 anos, que havia sido baleada no Morro do Fubá , em Cascadura, morreu na manhã desta terça-feira (31) no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio.