De acordo com DHC, idosa passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho - Prefeitura do Rio

Publicado 30/01/2023 10:25 | Atualizado 30/01/2023 10:43

Rio - Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após criminosos em um carro passarem atirando no Morro do Fubá, em Cascadura, Zona Norte do Rio, neste domingo (29). Uma idosa, de 80 anos, está internada em estado grave no Hospital Salgado Filho, no Méier, e precisou passar por uma cirurgia.

De acordo com as investigações, o homem que foi morto a tiros, identificado como Edson Ferreira Freire, era o alvo dos criminosos. Ele estava em um bar no momento em que foi atingido e morreu ainda no local.

A idosa foi atingida por dois disparos no abdômen enquanto caminhava pela Rua Iguaiba e se deparou com o tiroteio. O outro morador da comunidade que foi atingido pelos tiros também foi levado para o Hospital Salgado Filho. Ele foi atendido e já recebeu alta.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada para verificar ocorrência no bairro Cascadura. No local, uma pessoa foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo e que já estava em óbito.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar o caso. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.