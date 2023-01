Contra Ronaldo Richardson já haviam anotações criminais por feminicídio e porte ilegal de arma - Reprodução

Contra Ronaldo Richardson já haviam anotações criminais por feminicídio e porte ilegal de armaReprodução

Publicado 30/01/2023 09:51 | Atualizado 30/01/2023 10:24

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (30), um homem que estava foragido por um homicídio, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, durante uma operação no Complexo do Chapadão. Equipes chegaram a Ronaldo Richardson de Souza Rodrigues, de 23 anos, após levantamento de informações do setor de inteligência do 41º BPM (Irajá) junto com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a PM, Richardson teve envolvimento no assassinato do motorista de uma van, em 2018, por conta de ciúmes da ex-namorada de um traficante do Complexo do Chapadão. Além dele, outros três criminosos que participaram do crime já foram presos. Contra o homem, um mandado de prisão preventiva expedido em outubro do ano passado pela 4ª Vara Criminal da Capital foi cumprido. Ainda segundo a Polícia Militar, os policiais localizaram o criminoso na Rua Antônio Alves, no nº 1, e não houve confronto.

Contra Ronaldo, já haviam duas anotações pelos crimes de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. A operação desta segunda-feira também ocorre nas comunidades da Linha, Az de Ouro e Proença Rosa, para coibir movimentações criminosas, incluindo as relacionadas a roubos de cargas e roubos de veículos. As equipes do 41º BPM, com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2º CPA) estão fazendo a retirada de obstáculos colocados em vias públicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo, localizada na Pavuna, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. A Secretaria Municipal de Educação também esclareceu que as unidades escolares das regiões funcionam normalmente para atendimento administrativo. "Ressaltamos que o ano letivo ainda não se iniciou, portanto as escolas da rede municipal se encontram abertas para atendimento administrativo", completou a pasta.