Suspeito ficou ferido após entrar em confronto com policiais do 20ºBPM (Mesquita), em Nova Iguaçu, no último domingo (29) - Divulgação / PMERJ

Publicado 30/01/2023 10:04

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto com policiais militares, ocorrido na noite do último domingo (29), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do do 20ºBPM (Mesquita) foram alertados pelo Disque Denúncia sobre crimes que estariam sendo praticados na Estrada Curral Novo, no bairro Marapicu, e se deslocaram até a via para verificar os delitos.

Ao chegarem no local, a equipe foi atacada por criminosos armados e precisou reagir. Após o fim da troca de tiros, os policiais cercaram a área e localizaram um dos suspeitos ferido.

Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com o suposto criminoso, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola, dois carregadores, munições, um rádio comunicador e 65 pinos de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada para a 56ª DP (Comendador Soares).