Ramal Belford Roxo tem intervalo médio de 30 minutos entre uma composição e outra, segundo a SuperVia - Henrique Freire /Governo do RJ

Ramal Belford Roxo tem intervalo médio de 30 minutos entre uma composição e outra, segundo a SuperViaHenrique Freire /Governo do RJ

Publicado 30/01/2023 08:57

Rio - Os ramais Deodoro-Santa Cruz, Japeri e Belford Roxo estão operando com horários irregulares nesta segunda-feira (30) devido a problemas de sinalização e a queda de um poste.

No ramal Deodoro-Santa Cruz, no treco entre Santa Cruz e a Central do Brasil, os trens estão circulando com intervalo médio de 15 minutos devido a uma ocorrência no sistema de sinalização próximo da estação Deodoro. Especificamente nesta segunda, estão operando somente os trens paradores.

Além disso, não havia composições saindo da Central em direção a Deodoro, mas a situação já foi normalizada. Ainda hoje, das 10h às 15h, a SuperVia informou que vai acontecer uma manutenção programada da rede aérea entre as estações Realengo e Bangu.

O problema nas sinalizações também atingiu o ramal Japeri, que tem o intervalo médio de 10 minutos entre uma composição e outra. Deferente do Santa Cruz, o ramal Japeri está operando somente com trens expressos. Técnicos estão trabalhando para normalizar a operação. Os passageiros estão sendo informados sobre a situação por meio do sistema de áudio dos trens e das estações.

Já no ramal Belford Roxo, um poste caiu entre as estações Mercadão de Madureira e Rocha Miranda e uma manutenção emergencial de rede aérea precisou ser realizada. Por conta disso, os passageiros precisam trocar de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais. O problema causou um enorme atraso entre as viagens, que operam com intervalos de 30 minutos.