Acidente aconteceu na tarde deste domingo (29) - Reprodução de Redes Sociais

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (29)Reprodução de Redes Sociais

Publicado 29/01/2023 19:29 | Atualizado 29/01/2023 19:33

Rio - Uma criança foi gravemente ferida e encaminhada em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, após um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (29). Um dos veículos perdeu o controle e acabou entrando em um supermercado em Ramos, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um dos carros foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).

Segundo a corporação, policiais do 22º BPM (Maré) estavam fazendo patrulhamento em Ramos quando se depararam com o acidente envolvendo os dois carros na Rua João Romariz. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada ao local e as outras vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Federal de Bonsucesso.