Policiais apreenderam uma submetralhadora, munições e drogas com o suspeito baleado - Reprodução

Publicado 29/01/2023 18:00 | Atualizado 29/01/2023 18:30

Rio - Um homem foi baleado após entrar em confronto com policiais militares na tarde deste domingo (29) na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. O local foi alvo de uma ação de policiais do 14º BPM (Bangu) e de inspetores da Polícia Penal para localizar três criminosos que fugiram da Penitenciária Lemos Brito , no Complexo Penitenciário de Gericinó, durante a manhã.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram atacados a tiros ao entrar na proximidade da comunidade, o que gerou um confronto. Um suspeito, que não teve a identidade revelada, foi baleado. Ele foi socorrido até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Junto com ele, foram apreendidas uma submetralhadora, munições e drogas. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo).

A ação faz parte das buscas por Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, de 37 anos, Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como Índio do Jardim Novo, 28, e Marcelo de Almeida Farias Sterque, chamado de Marcelinho da Merindiba, 40. Os três são considerados criminosos de alta periculosidade. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre a localização dos fugitivos.

Após a fuga do trio, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) transferiu 15 detentos integrantes da facção Amigos dos Amigos (ADA), na qual os fugitivos fazem parte, que estavam custodiados da Penitenciária Lemos Brito, conhecida como Bangu VI, para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, também chamada de Bangu 1.



Desde que tomou conhecimento do ocorrido, a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel passou a mobilizar as forças da Seap para apurar as circunstâncias do episódio. Ela conferiu pessoalmente a perícia na penitenciária, determinou a imediata suspensão das visitas e promoveu uma vistoria geral na unidade.