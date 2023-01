Criminosos fazem parte da facção Amigos dos Amigos (ADA) - Divulgação

Publicado 29/01/2023 17:16 | Atualizado 29/01/2023 19:26

Rio - O Disque Denúncia divulgou neste domingo (29) um cartaz pedindo informações que levem a localização dos três criminosos que fugiram da Penitenciária Lemos Brito , no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na parte da manhã.

Jean Carlos Nascimento dos Santos, de 37 anos, também conhecido como Jean do 18 e antigo chefe do tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, é um dos fugitivos e considerado um criminoso de altíssima periculosidade.

Ele estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação na comunidade. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão.

Além de Jean, Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como Índio do Jardim Novo, 28, e Marcelo de Almeida Farias Sterque, chamado de Marcelinho da Merindiba, 40, considerados seus comparsas, também fugiram e são considerados igualmente de alta periculosidade.



Os três custodiados estavam presos na Penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu VI, que abriga detentos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e conseguiram fugir com a ajuda de uma corda feita com lençóis (Teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios. Atrás fica um lixão.



A secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel foi à penitenciária para acompanhar as perícias e colocou a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos.

A secretaria ainda informou que transferiu dois custodiados, identificados como Alcimar Pereira dos Santos e Anderson Ribeiro Dias, que são da mesma facção dos foragidos, para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, também conhecida como Bangu 1, como forma de prevenção.

Além disso, as visitas foram suspensas e policiais penais fazem uma revista na unidade.