Homem é preso acusado de matar e esconder o corpo do pai em poço da residência onde moravam, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 29/01/2023 16:21 | Atualizado 29/01/2023 19:28

Rio – Gabriel Felipe Siqueira de Moura foi preso temporariamente, neste domingo (29), pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação do cadáver do próprio pai, Claudio Rodrigues de Moura, no Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), cumpriu mandado de prisão temporária contra o homem, após investigações que o indiciaram, embora afirmasse que não tivesse nenhuma participação no crime.

Segundo as apurações, a vítima estava desaparecida desde meados de dezembro de 2022, e o seu sumiço foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias), sendo a investigação transferida para a DHBF.

Na sexta-feira passada (27), a DHBF foi acionada para o local onde o corpo de Cláudio, até então dado como desaparecido, foi encontrado dentro de um poço no interior da residência onde morava com o filho Gabriel.

De acordo com a instituição, no dia seguinte, sábado (28), Gabriel foi à delegacia para esclarecer os fatos e tentar comprovar que não tinha qualquer envolvimento no episódio.

Ele apresentou a sua versão, contudo, as diligências realizadas e o serviço de inteligência desempenhado pelos policiais da DHBF desmontaram a versão de Gabriel, apontando as contradições e as inconsistência nas declarações do acusado. Gabriel, então, confessou ter matado seu pai e ocultado o cadáver no poço da residência, em dezembro de 2022.

A prisão cautelar temporária foi remetida ao Plantão Judiciário que, após opinião favorável do Ministério Público, decretou a prisão de Gabriel e expediu o mandado. O preso foi encaminhado para a Central de Audiências de Custódia, ficando à disposição da Justiça.