Fachada do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, neste domingo (29) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 29/01/2023 20:17 | Atualizado 29/01/2023 20:31

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) transferiu, neste domingo (29), 15 detentos integrantes da facção de Jean Carlos Nascimento dos Santos, o 'Jean do 18', Lucas Apostólico da Conceição, conhecido como 'Índio do Jardim Novo', e Marcelo de Almeida Farias Sterque, o 'Marcelinho da Merindiba', que fugiram da Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo de Gericinó, em Bangu, nesta manhã.

Mais cedo, a secretaria já havia transferido Alcimar Pereira dos Santos e Anderson Ribeiro Dias. Mas, no fim da tarde deste domingo, outros 13 detentos integrantes da mesma facção dos fugitivos também foram realocados para o presídio Bangu 1.

Jean do 18 estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação na comunidade. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão.

Segundo a pasta, a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel mobilizou as forças da Seap para apurar as circunstâncias do episódio. Ainda de acordo com o órgão, ela conferiu pessoalmente a perícia na penitenciária, determinou a imediata suspensão das visitas e promoveu uma vistoria geral na unidade. Colocou, ainda, a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos.



Operação na Vila Vintém



Na tarde deste domingo (29), inspetores de Polícia Penal e policiais do 14ºBPM (Bangu) realizaram uma operação na Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio, para verificar locais onde os foragidos da Penitenciária Lemos Brito poderiam estar.

Durante a ação, indivíduos armados efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram e houve confronto. Após estabilizar o local, um indivíduo foi encontrado ferido e uma arma de fogo foi apreendida. O homem foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer.