Prefeitura do Rio reforma a Praça Nobel, em Vila Isabel, na Zona NorteMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 29/01/2023 17:44 | Atualizado 29/01/2023 19:20

Rio – A Prefeitura do Rio entregou aos moradores das comunidades do Salgueiro e da Casa Branca, na Tijuca, na Zona Norte da cidade, neste domingo (29), a reforma de duas quadras poliesportivas, de um Centro de Treinamento e de um parque infantil. As obras foram realizadas pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura. Os investimentos da prefeitura foram de R$ 1,3 milhão.



Localizada na Travessa do Leleco, próximo à Rua Olímpia, a quadra da Comunidade do Salgueiro foi amplamente reformada. A cobertura, o alambrado e o portão foram revitalizados, com pintura e troca das telhas e telas. As equipes da Rio-Urbe também fizeram a recuperação e pintura dos muros, paredes e grades da quadra, e o espaço ganhou um novo piso em concreto, com novas marcações. Além disso, foram instalados no local novos equipamentos esportivos para os moradores da comunidade.

A área dos vestiários também foi reformada. Foi feita revisão elétrica, recuperação dos revestimentos, substituição de divisórias e instalação de novas portas. Os banheiros ganharam novos equipamentos sanitários. Os camarotes também receberam cuidados. O antigo telhado e o piso cerâmico foram removidos e substituídos por novos. Paredes e tetos tiveram o emboço recuperado, o sanitário foi reformado e uma copa foi construída. As obras duraram cinco meses."Quando a gente inaugura essa quadra no Salgueiro, queremos que o Salgueiro lá embaixo continue firme e forte. É bom ver esse espaço recuperado como um espaço da escola de samba. Que bom poder entregar essa reforma", disse o prefeito Eduardo Paes.Já a reforma da quadra poliesportiva da Comunidade Casa Branca envolveu a revitalização da cobertura, com troca das telhas, calhas e pintura da estrutura metálica. Foi feita a reestruturação do alambrado, com substituição das telas e construção de muro em blocos de concreto, além de recuperação e pintura dos muros que já existiam no entorno da quadra. Um novo piso de concreto foi executado e novas marcações foram feitas. Novos equipamentos esportivos, como traves para gols e tabelas, também foram instalados. Na parte dos vestiários, o telhado, o teto e as portas receberam cuidados. Os banheiros ganharam novos chuveiros e sanitários."Estamos homenageando a dona Hilda da Silva Ferreira nessa quadra da Casa Branca, uma pessoa da comunidade, do samba, da nossa cultura. Uma intervenção como essa traz lazer, oportunidade de atividade física e de encontro para as pessoas", afirmou Eduardo Paes.Um parquinho infantil que atende às famílias e às crianças da comunidade da Zona Norte também foi revitalizado pela prefeitura. As paredes da área de lazer receberam reparos e pinturas, e bancos de concreto foram construídos no local. O espaço ainda teve o piso de grama sintética trocado. Novos brinquedos também foram instalados. O Centro de Treinamento da Casa Branca também foi reformado. Ele recebeu pintura nas paredes, teve seu telhado revisado, uma janela com grade e uma porta de ferro foram instalados e o teto ganhou forro em PVC."Essa reforma não é para mim, é para as crianças. Ficou com excelente qualidade, um grande benefício para a comunidade", afirmou o gerente de loja Francisco José Gomes, de 44 anos, vendo a filha se divertir nos novos brinquedos do parquinho.Ainda na Casa Branca, Secretaria Municipal de Esportes entregou a reforma do campo de grama sintética."O prefeito, desde o início do mandato, pediu que tivéssemos um olhar atento para todos os equipamentos. Então, reformamos muitos nas Vilas Olímpicas, mas também vários campos pela cidade inteira para que as pessoas possam praticar esportes de maneira mais adequada e confortável. Aqui na Casa Branca, reformamos todo o alambrado e o piso antes de colocar o tapete da grama sintética para a galera praticar seu esporte", disse o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.Ainda na Zona Norte, o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Fundação Parque e Jardins, Roberto Rodrigues, entregaram duas praças recuperadas. Em Vila Isabel, a Praça Tobias Barreto ganhou uma quadra, novo mobiliário e recuperação do antigo, novo 'parcão' e reforma do parquinho infantil. Houve também a recuperação dos monumentos e do busto de bronze do médico Heleno da Costa Brandão. No Grajaú, a Praça Nobel teve a quadra poliesportiva e o parque infantil reformados, implantação de grama sintética e instalação de novo alambrado no campo."Estamos entregando as duas praças completamente revitalizadas, e o ambiente do entorno também recuperado. Damos mais opções de lazer para todos, seja para os cuidadores de cães, praticantes de esportes ou usuários da academia da terceira idade", afirmou Roberto Rodrigues.Usuária da Praça Nobel, a cuidadora Silvia Regina Duarte, de 59 anos, comemorou a reforma da área de lazer no Grajaú."Uma coisa maravilhosa que nos aconteceu, sou moradora da região desde que nasci. É uma conquista bacana que conseguimos. Ficou incrível, uso há muito tempo a academia da terceira idade da praça. Isso nos faz ficar mais saudável", disse Silvia.Presente nas inaugurações das quadras nas comunidades do Salgueiro e da Casa Branca, além da entrega das praças, o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, ressaltou que a população dessas localidades ganha mais opções de lazer no seu dia a dia."A quadra da Casa Branca ficou bem bonita. No Salgueiro, a reforma deixou linda a quadra, e a escola de samba vai voltar a ensaiar ali. E as praças que ficaram ótimas para a população vir de forma periódica aproveitar o campo, os brinquedos, os aparelhos da terceira idade. Enfim, um domingo feliz para os moradores com essas entregas", mencionou o subprefeito.